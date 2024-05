"Io sono convinto che questa contestazione Pioli non se le merita. E’ stato cinque anni al Milan e oggi non è facile restare in un grande club per cinque anni. Lui ci è riuscito, ha riportato lo scudetto e riportato il Milan in Europa. Pur con squadre ottime, ma non da vincere trofei. Fa male, fa dispiacere vedere una contestazione perché ha dato tutto per questa società, ha sempre rispettato i tifosi e caricato questa squadra. Contestazione non meritata, anche se il ciclo sembra ormai finito"