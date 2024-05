"Ripetere l’impresa, seppur con due impegni su tre in trasferta (a San Siro solo la sfida contro la Lazio), non dovrebbe essere affatto proibitivo. Per i nerazzurri c’è inoltre la concreta possibilità di stabilire un nuovo record in termini di clean sheet, al momento già 20: almeno altri due nelle ultime tre giornate e sarebbero cancellati in un colpo solo gli attuali primati di Gianluigi Buffon (Juventus) nella stagione 2010-2011 e di Ivan Provedel (Lazio) nello scorso campionato, entrambi fermi a 21".

"Per Yann Sommer, protagonista di 18 dei 20 clean sheet nerazzurri in campionato, l’occasione quantomeno di eguagliare i due colleghi (a patto ovviamente di giocare tutte e tre le sfide restanti senza subire reti). C’è infine un altro obiettivo a cui Inzaghi e i suoi tengono particolarmente, quello della difesa meno battuta: anche in questo caso, c’è da battere un primato della Juventus, quello delle 20 reti incassate nella stagione 2010-2011 e in quella 2015-2016. La difesa dei freschi campioni d’Italia, al momento “bucata” solo 19 volte, è un passo dal diventare la meno battuta nella storia della serie A".

