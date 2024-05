Biasin: “Milan, voci su Allegri per la panchina. E Pioli non vede l’ora di…”

Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista Fabrizio Biasin parla anche del futuro allenatore del Milan. Ecco le sue informazioni e non soltanto: “Il Diavolo, mediaticamente parlando, sembra un pugile-incassatore, laddove i pugni hanno i nomi degli allenatori accostati alla panchina. Questa “sfilata di alternative” è francamente ingiusta anche nei confronti di Pioli, che butta giù bocconi amari e non vede l’ora di tirare giù la serranda (destinazione Napoli). I nomi affiancati ai rossoneri sono addirittura 40, molti di questi inventati di sana pianta (in caso contrario il Milan avrebbe realmente un problema).

Conceição sembra avere tutte le caratteristiche ideali per essere l’eletto: internazionale, bravo a imbastire progetti a lunga scadenza, capace di valorizzare le risorse e, in qualche modo, “italiano”. Gli altri? Tutti, chi più chi meno, hanno controindicazioni: De Zerbi ha una clausola che spaventa, Lopetegui è finito nell’umido per sommossa popolare, Fonseca appare un’alternativa credibile ma neanche troppo, Van Bommel idem con patate. E Allegri? Pare che si sia proposto e non si stato rispedito del tutto al mittente, ma certo sorprenderebbe assai (anche solo per i rapporti con Ibra).