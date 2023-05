Juve, Calvo: “10 punti? Non siamo soddisfatti, valuteremo ricorso. La squadra…”

-Da gennaio in poi la penalizzazione sulla classifica ha avuto un peso, ma c'è la possibilità comunque di fare un bilancio?

Facciamo analisi continua su andamento della stagione, per cercare di migliorare. la Juve deve lottare sempre per la vittoria e per costruire la prossima stagione cercheremo di migliorarci per vincere e dare soddisfazione ai nostri tifosi.

-Contenti di Vlahovic?

Le voci di mercato sono incontrollabili, ma non è assolutamente in vendita. Siamo soddisfatti di come si allena e dell'impegno che ci mette, sempre si può fare meglio e si può fare qualcosa di diverso ma siamo soddisfatti di quanto sta facendo.

-Come sta vedendo la squadra per questa penalizzazione?

È stata una stagione dura e essere stati in lotta in EL e essere secondi in campionato è merito dei ragazzi e dell'allenatore. Abbiamo visto tutti concentrati, hanno tenuto alta la concentrazione alta in una stagione difficile in cui abbiamo lottato contro tutti e tutti.

-Allegri: tema allenatore appassiona, ci sono valutazioni o fiducia incondizionata?

Assolutamente c'è massima fiducia, incondizionata, stiamo costruendo il futuro con Allegri e non ci sono dubbi.

-Questa situazione di incertezza influirà il mercato?

Il mercato è dinamico, deve ancora iniziare ma stiamo lavorando per la Juve del futuro, che sia degna di questo nome per lottare per la vittoria. Abbiamo tre gare importantissime per stabilire dove giocheremo l'anno prossimo e anche in base a quello definiremo il mercato.

-Direttore sportivo?

Una figura imprescindibile, stiamo facendo delle valutazioni, alla fine della stagione manca poco e decideremo.

