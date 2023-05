Juve, Locatelli: “Sentenza? Dobbiamo fare più punti possibili e dimostrare nostra forza”

-Giornata particolare in attesa della sentenza, come l'avete vissuta dallo spogliatoio anche alla luce dell'eliminazione dell'EL?

Anche oggi dobbiamo dare ulteriore dimostrazione che pensiamo al campo, si parla di altro ma noi dobbiamo vedere cosa succederà. Non sappiamo quanti punti sono, non c'è chiarezza quindi dobbiamo fare più punti possibili. Dobbiamo essere pronti, è sempre il campo che parla. Il Siviglia ha meritato, abbiamo rammarico per la finale non centrata, ma dobbiamo dimostrare di avere la forza per andare avanti.