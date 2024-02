Libero – Juve, bandiera bianca: Allegri quasi fuori dalla corsa scudetto

La Juventus perde a sorpresa in casa contro l’Udinese e ora lo scudetto si allontana. Libero oggi in edicola titola: “Juve, bandiera bianca”. Per il quotidiano, “i bianconeri accusano il contraccolpo del ko contro l’Inter e sono quasi fuori dalla corsa scudetto. ‘Gollonzo’ di Giannetti, poi la squadra di Allegri spinge ma non sfonda: rete annullata a Milik. Più che guardare l’Inter, la Juventus dovrebbe cominciare a preoccuparsi del Milan”, si legge sul quotidiano.