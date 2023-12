Giuntoli: “Juve, obiettivo CL. Ma obiettivo può cambiare. Colpani? Buon giocatore”

Il nostro status è sempre lo stesso, siamo molto contenti dell'ultima partita, siamo molto contenti anche della frase di Rabiot. Perchè noi vogliamo che i nostri calciatori sognino sempre. E' chiaro che l'azienda ha l'obiettivo di entrare in CL e noi quello guardiamo. Siamo ben piantati con i piedi per terra. Però ci fa piacere che i nostri calciatori puntino al massimo. Questo non vuol dire che poi l'obiettivo dell'azienda non debba cambiare.