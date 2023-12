Chiesa: “A Monza da secondi e vogliamo portare a casa punti. Con l’Inter…”

«Contro l'Inter largo a sinistra in fase possesso, cosa che si può riproporre? Era una situazione che voleva il mister durante la partita. Dipende da partita a partita dove mi chiede di stare l'allenatore. Contro l'Inter mi dovevo allargare per tirare fuori Darmian, vediamo cosa abbiamo in serbo stasera per il Monza. Intesa con Vlahovic? Io e lui siamo grandi amici, dai tempi della Fiorentina. Sta vivendo giustamente un momento no per l'assenza del gol. Ma è propositivo, non molla mai, ci dà una mano, è un grande ragazzo, è un gran cuore. Volevo esultare con lui al gol contro l'Inter ma il gol lo ha segnato lui e giustamente ha fatto l'esultanza che voleva».