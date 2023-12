Repubblica – Napoli, Mazzarri perde Osi e Politano. E pure il pullman

"La tempesta avanza e nella malanotte romana ha fatto effetto la solitudine di Mazzarri, che non è ripartito in pullman con la squadra e ha fatto ritorno in città in taxi, dopo essere stato trattenuto più a lungo all'Olimpico dalle interviste post gara. È toccato a lui metterci la faccia e si tratta di un paradosso, visto che sono di altri le maggiori colpe della bruciante crisi del Napoli". Così il quotidiano La Repubblica racconta come il tecnico azzurro sia tornato a Roma molto più tardi rispetto al resto della squadra che è settima in classifica e tutta sul banco degli imputati dopo la sconfitta per due a zero contro la squadra di Mourinho.