Ma lo avevo spiegato. A inizio anno c'era una lista, sono andati via tre giocatori in lista, potevamo metterne in lista tre soli. Sono arrivati 3-4 giocatori nuovi e si è pensato che il futuro del Napoli sono quelli liberati, non potevi lasciare fuori Traoré che gioca in quel ruolo lì.

-Si possono valutare in campionato piuttosto che in CL?

Si, sicuramente. Traoré ha 25 minuti e ha dovuto rifare la proprietà, lui e i nuovi giocatori saranno il futuro del Napoli e lasciarli fuori del Napoli.

-Mi perdoni, se il Napoli deve valutarli non devono giocare in campionato per dare un'idea più chiara, piuttosto che in una gara in CL. Fai fatica a giocare senza Zielinski?

Lui non ha giocato le ultime tre gare, col Milan era giusto giocasse questa sera, ma non aveva autonomia per tutta la gara. Non è detto che nelle prossime partite giochi ancora lui, possiamo provare gli altri.

(Fonte: DAZN)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.