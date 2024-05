"Non sono state settimane semplici, dopo la sconfitta nel derby ci sono stati momenti delicati. Bravi ai ragazzi, che hanno fatto una partita di determinazione e convinzione. Dovevo cambiare qualcosa, visto che erano 6 partite che non vincevamo, c'era chi stava meglio ed era più fresco. Nessuno è riuscito a mantenere la continuità dell'Inter. Quando vai distanze, diventa tutto più difficile. Questa è una squadra forte, che non è riuscita ad avere la giusta continuità nei momenti decisivi. Ma gli altri (l'Inter, ndr) sono stati troppo più forti di tutti, non solo di noi".