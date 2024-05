Arnautovic, sarà ancora Inter?

"(Arnautovic) dopo una rabona ha trovato il gol che fa curriculum e sarà un'arma in più per strappare la conferma a fine stagione. E non soltanto perché l'austriaco sa fare spogliatoio. La storia è nota. Con Lautaro, Thuram e Taremi, per fare l'upgrade in attacco (con Gudmundsson?) in vista della prossima maxi stagione l'unica sarebbe cedere il 35enne austriaco che ha un altro anno di contratto. Lui per ora risponde sul campo, non fa polemiche per il poco spazio avuto in stagione e la mette quando serve".