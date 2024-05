A 9 giorni dalla scadenza del prestito con Oaktree, inizia a delinearsi la mossa tanto attesa da parte di Steven Zhang. Come riporta il giornalista di Sky Sport, Marco Barzaghi, da quel che filtra in settimana (il 15 o il 17), salvo sorprese, dovrebbe esserci la definizione e la firma con fondo americano Pimco per 3 anni a 420/430 milioni.