Il difensore del Milan, Matteo Gabbia , da poco rientrato al club rossonero, ha parlato ai microfoni di Skysport dopo la partita col Frosinone vinta dai rossoneri, in extremis, tre a due, suo il gol del due a due. «Se si può vincere più facile meglio ma se non si può meglio vincere in extremis che non vincere. Non è bello essere rimontati alla fine come settimana scorsa. Dobbiamo sempre lavorare con l'atteggiamento giusto».

«Con che spirito guarderemo Inter-Juve, se c'è sensazione di poter provare a raggiungerle? Onestamente non guarderò la partita perché altrimenti la mia fidanzata si arrabbia visto che abbiamo due giorni liberi. Cercherò di rilassarmi, preferisco ogni tanto staccare dal calcio. Come avevo detto dopo la gara con la Roma puntiamo a fare del nostro meglio, dobbiamo cercare di vincere tutte le partite e quello che faranno davanti si vedrà. Inter e Juve stanno facendo molto bene ma noi dobbiamo cercare di vincerle tutte. Sognato così il primo gol in Serie A? L'avevo sognato ma non mi importava come sarebbe venuto, sicuramente sono contento che siamo riusciti a ribaltare la partita e vincerla. Ci tengo a dedicarla alla mia famiglia e alla mia fidanzata che sono stati vicino a me sia a Milano che lontano da Milano. Nove gol incassati? Tanti per il Milan, ci dà fastidio incassarne così tanti, ne abbiamo parlato col mister per capire quali sono le sensazioni, cercheremo di mettere a punto qualcosa in settimana».