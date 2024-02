Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Frosinone, Stefano Pioli , tecnico del Milan, ha parlato così del momento dei rossoneri: "Nel nuovo anno siamo molto vicini ai livelli di Inter e Juve, che stanno andando fortissimo: dobbiamo insistere e migliorare i difetti che abbiamo. Il futuro? Le mie sensazioni non devono interessare a nessuno, non è un problema se le voci mi infastidiscono: è importante il fatto che io e il club siamo concentrati sul presente, è quello che ti prepara per il futuro.

A me non toccano, faccio parte di questo mondo da troppi anni: c'è un club che a fine anno valuta il lavoro e deciderò. Io qui sto benissimo, mi sono sentito bene dal primo giorno e ho cercato di dare qualcosa subito: il mio desiderio è fare bene quest'anno perché la stagione è lunga. Inter-Juve? Sì dai, tifo per il pareggio visto che abbiamo vinto. Sarà una grande partita, stanno dominando il campionato meritatamente: giocano un calcio simile, sarà difficile per entrambe e può essere molto equilibrata".