Milan, Pioli: “Settimana importante, vogliamo un girone di ritorno migliore”

Quali le ombre di questo girone d'andata? — "Il non vincere da tanto tempo in trasferta e la ripresa dopo la seconda sosta dove abbiamo fatto due punti in quattro partite, hanno penalizzato tanto la nostra classifica. Dobbiamo fare un ritorno nettamente superiore".

Qual è la parola d'ordine della partita? — "Una. Vittoria. Solo quella. Se vinci, vuol dire che hai messo insieme tutte le altre cose e lo hai fatto per merito e hai fatto meglio degli avversari. Conta solo vincere. Siamo stati bene ultimamente perché abbiamo vinto le ultime due partite".

Qual è la situazione di Krunic? — "In questo momento per lui e per noi è meglio che stia cercando un'altra squadra. Non è vero che si è fatto fuori da solo, sono io che ho fatto delle scelte perché ho visto che il rendimento non era più quello di prima".

(Fonte: TMW)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.