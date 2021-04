Inter, Marotta sonda i colpi futuri: “Punta Boateng a zero e il suo pupillo in mediana”

Secondo Enzo Bucchioni, giornalista, il dirigente ha in mente un triplo colpo per rinforzare l'organico dell'Inter: ecco i nomi

Nel corso del suo consueto editoriale per TMW, Enzo Bucchioni, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, svelando quali sono, ad oggi, gli obiettivi di Beppe Marotta per rinforzare l'organico: "E’ chiaro che dall’assetto proprietario dipenderanno i programmi futuri e il rafforzamento sul mercato in vista della Champions dell’anno prossimo. Intanto però Marotta si sta mettendo avanti in particolare con i parametri zero e nel mirino sono finiti Boateng che lascia il Bayern e Maksimovic del Napoli.