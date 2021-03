Pioli: “Ibra fa bene a parlare di Scudetto: ci giochiamo tutto nelle ultime 10”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport dopo il successo dei rossoneri contro la Fiorentina

Stefano Pioli , allenatore del Milan , ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il successo per 3-2 al 'Franchi' contro la Fiorentina : "La delusione con lo United è stata forte: volevamo andare in Europa League. Le prestazioni che abbiamo fatto in queste 2 partire ci hanno dato ancor più convinzioni e sicurezza. C'era da stringere i denti perché giochiamo ogni tre giorni da molto tempo. I ragazzi sono stati bravi a raschiare il barile e vincere una partita importante. Esultanza? Io esulto sempre. Le partite di campionato sono tutte difficili e importanti. Più andiamo avanti e più le partite pesano. Sono sempre meno le giornate e la classifica ci dice che ci sono tante squadre forti che lottano per le prime posizioni. Stasera l'importante era la vittoria. Abbiamo messo una prestazione di alto livello, non solo a livello tecnico ma anche caratteriale".

L'allenatore del Milan ha aggiunto: "Ibra parla di scudetto? Fa bene a parlarne. Siamo stati in testa per tante giornate. Mancano 10 partite e dobbiamo provare a vincere più partite possibile. Abbiamo le qualità per giocarci ogni partita. Se ci riusciremo o no è tutto da vedere. Le partite sono sempre più difficili perché tutte le squadre hanno bisogno di punti. Siamo partiti con altri obiettivi ma ora siamo lì e ci giochiamo tutto nelle ultime 10 partite. Vogliamo far sì che questa stagione sia positiva fino alla fine. 7 squadre sono fortissime, alla fine del campionato 4 saranno molto contente e 3 meno. Noi vogliamo essere tra quelle molto contente. Juve ko? Non me l'aspettavo, ma nel calcio non puoi dare nulla per scontato".