Mourinho: “Stankovic, Thiago Motta allenatori? Emozione e tempo che passa. Il quarto posto…”

José Mourinho, dopo lo zero a zero contro il Bologna, ha parlato della classifica della sua Romae anche della lotta per la qualificazione in Champions. «Se dopo questo risultato sono sfumate per i tifosi le possibilità di vedere la squadra qualificarsi in CL attraverso il campionato? I tifosi devono ascoltarmi: quando eravamo secondi in classifica o terzi, ho sempre detto che questa squadra poteva pensare partita dopo partita, perché quando sarebbero arrivate tante partite non avevamo il potenziale per arrivare fino in fondo in due competizioni. Non abbiamo scelto tra campionato ed Europa, abbiamo pensato partita a partita, abbiamo fatto questo e lo dico da mesi», ha detto.