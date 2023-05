Sky – Napoli, tra Spalletti e De Laurentiis è finita. Il tecnico starà fermo un anno

Il mister aveva detto anche che è una questione di 'stivali', intendeva che starà fermo per un anno e tornerà al lavoro in campagna (come aveva fatto dopo l'Inter). Se il tecnico si dimette non potrebbe comunque allenare nella prossima stagione, salvo concessione del presidente che ha attivato un'opzione che c'era sul contratto dell'allenatore.