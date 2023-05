Napoli-Inter, Gaetano: “Segnare davanti alla Curva, che emozione. Spalletti…”

Le parole del calciatore che ha segnato il gol del tre a uno ai nerazzurri al Maradona

In dieci per l'espulsione di Gagliardini, l'Inter ha perso al Maradona per tre a uno la partita contro il Napoli di Spalletti. Alla fine della gara, ai microfoni di Skysport ha parlato Gianluca Gaetano, il giocatore, cresciuto nelle giovanili del club azzurro, che ha segnato al 94esimo ai nerazzurri e ha chiuso la gara.

Queste le sue parole: «È stata emozione indescrivibile, nell'anno dello scudetto ho segnato ed essere tra i marcatori dell'anno dello scudetto, sotto la Curva B, è stato bellissimo, un'emozione che rimarrà per sempre. Quali sono i miei sogni? Di vincere tanti scudetti con la maglia del Napoli, significa tutto per me, sono in una città che mi sommerge di affetto, quello che c'è qui non c'è da nessuna parte».

«A chi mi ispiro? Una volta a Pogba, ad Hamsik, adesso mi ispiro a me stesso. Cosa abbiamo dato a questo Napoli? Comunque tutto dall'inizio, ma avevamo davanti grandi campioni. Ma il ritmo dell'allenamento è stato sempre super, siamo stati bravi secondo me come giovani e ad ogni opportunità ci siamo fatti comunque valere», ha aggiunto.

«In cosa mi ha migliorato Spalletti? È un allenatore fortissimo, sentire certe cose su di me è bellissimo. Mi ha aiutato a migliorare, a difendere, ad andare addosso all'avversario. Dove sarà nella prossima stagione? Non lo so, faccio queste due partite al massimo se ho possibilità di giocare, vedremo sul futuro, è presto», ha concluso.

(Fonte: SS24)