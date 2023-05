Inzaghi: “Lukaku o Dzeko? Ho delle idee. Finali? Bello centrarle, meglio vincerle”

Altra sconfitta in campionato per l'Inter, che rinvia il discorso qualificazione in Champions League alle ultime due partite. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa a fine partita. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Maradona: "Senz'altro la partita l'avete vista. Abbiamo lasciato un po' il palleggio al Napoli, ma eravamo abbastanza in controllo e rischiato poco. C'è stata l'ingenuità dell'espulsione che ha condizionato la gara, ma i ragazzi sono stati bravi nel secondo tempo. C'è delusione per la sconfitta, perché venivamo da otto vittorie consecutive e sapevamo che avremmo trovato più spazi nella ripresa. Dovevamo essere più bravi dopo il pareggio".