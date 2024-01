Assogna (Sky): “Pinto lascia Roma anche perché stressato dal rapporto con Mourinho”

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha annunciato che lascerà la società giallorossa il 3 febbraio, dopo la sessione di gennaio. Paolo Assogna, giornalista di Skysport, ha commentato la notizia sottolineando: «Non possiamo non dire che se ne va anche perché abbastanza stressato dal rapporto con Mourinho che comunica in maniera diretta, in pubblico, ha parlato di mercatino, ha detto dei difensori in pubblico. Un po' usurato da questo tipo di discorso Pinto e non solo per questo motivo, ma anche per questo, ha deciso di interrompere il suo rapporto con la Roma».