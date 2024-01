Mauro sulla Roma: “E’ antisportiva”. Arriva la durissima risposta di Mourinho

"Ho visto una partita piena di falli e risse, antisportiva e penso che sia stata una strategia precisa della squadra di Mourinho".Questa l'analisi di qualche giorno fa di Massimo Mauro dopo la vittoria della Roma contro il Napoli. Nel post-match della gara di coppa con la Cremonese, è arrivata a Mediaset la risposta di Jose Mourinho: "Per un ex calciatore non rispettare gente che mangia nello stesso piatto in cui lui ha mangiato è una brutta cosa. Ci sono commentatori e commentatori, io quando vedo un commentatore che è stato con il culo in panchina o coi piedi nel campo, penso sempre che questo capisca e rispetti quelli che mangiano nel piatto in cui ha mangiato lui. E ancora ci mangia perché non viene da voi solo per la bella faccia ma anche per qualche soldo".