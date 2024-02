-Si abbassa il livello della squadra quando non ci sono i titolari?

Anche con Pulisic e Leao abbiamo sofferto. Dobbiamo essere squadra, credo di avere un gruppo forte, di giocatori forti, che si fanno trovare pronti. A Monza dovevamo fare meglio. Adesso pensiamo alla prossima con l'Atalanta che ci ha sempre battuti quest'anno e dobbiamo cambiare questo trend.

-Dove piazzo il Milan nelle due competizioni?

Noi vogliamo provare. In campionato ci siamo fermati domenica ma vogliamo confermare il nostro momento, di guardare avanti e raggiungere chi ci è davanti, soprattutto la Juve in questo momento. In EL chiunque uscirà non sarà facile ma neanche loro, chiunque affronteremo, sarà contento di affrontarci.

-Contento del gol di Leao?

Sono contento del gol di Leao, per noi è importante anche quando non segna. Aveva avuto anche delle occasioni e sarebbe stato un peccato per le tante occasioni se non avesse segnato. Deve continuare a lavorare e crescere. Non volevamo subire tre gol, dobbiamo essere più attenti al di là degli episodi dei rigori. Dobbiamo essere efficaci anche in fase difensiva.

-Jovic?

Commesso ingenuità domenica scorsa, ma le sue chance se le è ritagliate. Sa giocare spalla alla porta, con lui possiamo giocare a due punti. Sta facendo bene, deve pretendere tanto da sé stesso e ha la possibilità di dimostrare di essere da Milan.

(Fonte: Sky)

