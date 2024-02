Il Milan perde 3-2 col Rennes ma passa agli ottavi di Europa League

La squadra rossonera si è qualificata nonostante la sconfitta subita in Francia

Una sconfitta che porta il Milan agli ottavi di Europa League. Contro il Rennes, in Francia, i rossoneri perdono 3-2 ma superano il turno in virtù del 3-0 ottenuto a San Siro. La formazione francese è passata in vantaggio dopo dieci minuti con un gol del capitano, Bourigeaud con un destro da fuori area.