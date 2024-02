In una nota congiunta, diramata dopo il summit, si legge:

“Webuild Spa collaborerà pro bono, secondo la disponibilità in tal senso già’ manifestata, con la redazione di uno studio di fattibilità che dovrà essere consegnato in tre mesi; le squadre produrranno linee guida per una possibile ristrutturazione che porti alla disponibilità di uno stadio più moderno ed efficiente”.