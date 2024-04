Pioli: “Milan non all’altezza? Sì, Roma con più qualità e determinazione”

«Milan non all'altezza di questo quarto? Sì, la Roma ha messo più qualità e determinazione e ha passato il turno meritatamente». Così Pioli dopo la sconfitta con la Roma e l'eliminazione dall'Europa League ai microfoni di Skysport. «Ci è mancata la qualità. Al di là del non aver creato occasioni chiarissime da gol, non abbiamo avuto qualità e determinazione per ribaltare il risultato così negativo dopo il due a zero loro».