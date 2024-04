Milan, Pioli: “Dobbiamo reagire subito contro l’Inter. I tifosi hanno detto…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta in Europa League che è valsa l'eliminazione contro la Roma. Queste le sue considerazioni: "La Roma ha meritato perché ha messo più qualità di noi in campo. Abbiamo avuto le stesse situazioni in due partite, noi qualcosina in più, ma non siamo riusciti a segnare.

Dovevamo far gol subito nel secondo tempo, ma sono state due partite non all'altezza e non di grande qualità. Tifosi? Hanno ricordato quanto sia importante la partita di lunedì e non sono stati contenti per stasera. Il mio futuro? E' pensare alla prossima partita, le somme si tireranno alla fine. Quest'anno siamo stati inferiori nelle competizioni europee rispetto all'anno scorso, mentre in campionato abbiamo qualche punticino in più ma dobbiamo reagire subito e cercare di fare un grande derby".