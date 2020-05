Pistocchi ricorda un altro clamoroso scandalo che riguarda la Juve: “Era proprio il 7 maggio”

Dopo le polemiche relative al fallo di Pjanic su Rafinha in Inter-Juve e all’intervista dell’ex procuratore Figc Pecoraro, un altro episodio clamoroso torna a galla sui social. Si tratta del più famoso, e incredibile, fallo di confusione mai fischiato in una partita del campionato italiano. Il gol di Cannavaro in Juventus-Parma, un gol regolarissimo e annullato in modo scandaloso dall’arbitro De Santis.

Lo ricorda così Maurizio Pistocchi. “Il 7 maggio 2000 successe che al minuto 89’di Juventus-Parma Cannavaro saltasse più in alto di tutti battendo Van der Sar e realizzando il gol dell’1:1. L’arbitro De Santis annullò, per un fallo che nessuno ha mai visto.”