Juve-Inter, Pistocchi sulle dichiarazioni di Pecoraro: “Ecco perché fu un delitto perfetto”

Maurizio Pistocchi ha commentato la recente intervista di Pecoraro, che ha sollevato un gran polverone riportando alla mente il discutibile arbitraggio di Juventus–Inter. “Delitto perfetto. Daniele Orsato è il nuovo rappresentante degli arbitri italiani”, è la riflessione del giornalista sportivo.

Alle critiche sui social Pistocchi ha risposto così: “A proposito di ammonizioni, nella stessa partita il VAR intervenne sull’ammonizione a Vecino per far cambiare la decisione da GIALLO a ROSSO. Co-come mai, co-come mai? Nessuno ha mai nascosto che gli errori di Orsato in quella partita furono anche a danno della Juventus, ma la mancata espulsione di Pjanic rimane il più clamoroso e inspiegabile”. Il giornalista ha concluso il discorso postando il regolamento.