De Santis: “Ma come ha fatto Orsato a non ammonire Pjanic su Rafinha?”. Pistocchi gli ricorda…

L’ex arbitro Massimo De Santis, uno dei protagonisti di Calciopoli, ha parlato del discusso episodio del 2018, relativo alla partita tra Inter e Juventus. Persino De Santis rimane incredulo dinanzi all’errore di Orsato.

“La domanda che mi pongo su Orsato è come si fa a non prendere un provvedimento in tal senso. Come tutti gli arbitri anche lui può sbagliare, ma un tempo gli errori potevamo vederli solo dopo, oggi ci sono soggetti in una stanza con dei monitor ed in tempi rapidi davanti ad un replay non sanno prendere decisioni? Valeri e Orsato hanno fatto finta di non vedere? Da arbitro per la posizione di Orsato dovrebbe aver visto che lì c’è un provvedimento disciplinare“.

Maurizio Pistocchi, però, ricorda a De Santis un episodio ancora più grave, che tutti gli interisti ricordano molto bene:”Senti chi parla”, il commento eloquente di Pistocchi.