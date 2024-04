Secondo l’edizione odierna di Repubblica, le strade di Stefano Pioli e del Milan si separeranno a fine stagione a prescindere dal risultato finale del derby. Si legge oggi sul quotidiano, dopo il ko arrivato nel match di ritorno contro la Roma in Europa League. “Pare invece ineluttabile l’addio di Pioli a giugno al Milan americano, a prescindere dal derby di lunedì che potrebbe consegnare all’Inter la 2ª stella. La sconfitta nel duello tattico è stata ancora netta, come all’andata. Stavolta Pioli ha architettato un vano arzigogolo offensivo: Musah terzino-ala per stringere, Calabria mediano e dare libertà a Pulisic. De Rossi non si è scomposto, limitandosi ad allargare di più Lukaku per garantire a Dybala le incursioni frontali.