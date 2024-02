Le parole del rapper DMX che aveva impiegato nel momento di rottura con i nerazzurri sono riapparse in queste ore sui social del belga che pubblica foto in pieno relax

"Il rispetto non si aspetta ma si dà perché è reale. Essere trascurati è la norma, aspettatelo l'affare". Sui social Romelu Lukaku torna ad utilizzare i versi di DMX, il rapper che aveva citato già in estate dopo la rottura con l'Inter. La prossima squadra che sfiderà con la maglia della Roma. Il belga si prepara ad accogliere, con i suoi compagni, la squadra di Inzaghi prima in classifica dopo la vittoria larga col Cagliari.

Il suo passato ritornerà a fargli visita: la società che aveva fatto di tutto per trattenerlo a Milano lo ha visto allontanarsi, non rispondere al telefono, trattare con la Juve e poi finire alla Roma, alla corte di Mourinho, perché a quel tempo c'era l'ex nerazzurro in panchina. Ora c'è De Rossi che ha parlato di un'Inter che gioca davvero bene e ha anche detto che si farebbe un torto ad Inzaghi se non si dicesse. Simone è l'allenatore che ha escluso dai titolari della finale di Champions Romelu che a quanto pare non gliel'ha perdonata. Si ritrovano faccia a faccia: all'andata ha vinto la squadra nerazzurra, con gol di Thuram che lo ha sostituito nei cuori interisti.