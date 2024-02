«La Roma ci arriva nel miglior modo possibile alla partita con l'Inter. la squadra di De rossi sta mettendo in campo quello che vuole e poi non ha niente da perdere, sicuramente ha meno da perdere dell'Inter. Se la gioca in un grande stadio con un grande pubblico e Dybala e Lukaku possono mettere tutti in difficoltà su partita secca», ha sottolineato l'ex allenatore.