Serie A, a Mourinho basta Mancini: la Roma batte la Juve 1-0

Dopo la sconfitta con la Cremonese, la Roma di Mourinho torna alla vittoria battendo uno a zero all'Olimpico la Juve di Allegri e interrompendo la risalita bianconera. L'allenatore, regolarmente in panchina in attesa del chiarimento sulla lite con Serra, ringrazia Mancini che un gran gol regala i tre punti alla squadra giallorossa.