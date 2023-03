Mkhitaryan segna e coinvolge i tifosi dell’Inter: “Vi siete goduti la vittoria?”

"Vi siete goduti la vittoria questa sera? Questo è il nostro spirito", ha scritto il centrocampista riferendosi ai tifosi dell'Inter in particolare. E in tanti hanno risposto complimentandosi con lui che è considerato fondamentale per Inzaghi e insieme a Calhanoglu ha sostenuto il centrocampo nerazzurro nel momento in cui è mancata una pedina importante come Brozovic.