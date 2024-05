Intervenuto come ospite a Radio Anch'io Lo Sport, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha toccato vari argomenti. Primo, fra tutti, la vittoria dei neroverdi sabato sera al Mapei Stadium contro l'Inter di Inzaghi campione d'Italia:

"La speranza è l'ultima a morire, dobbiamo giocare le ultime partite come abbiamo fatto contro l'Inter".

"Se giochiamo con questa voglia e con questa determinazione, possiamo lottare fino alla fine in una stagione non positiva per la nostra società".