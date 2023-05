Spalletti si commuove: “Napoli, è per te! Menomale ce l’ho fatta. Ma non mi è piaciuto…”

"Per chi è abituato a lavorare come me, non è facile godersi la vittoria. La felicità è una cosa fugace, bisogna subito ripartire a lavorare. Vedere i napoletani sorridere è la più grande emozione. Il problema era arrivare a questo punto. Ci saranno tante persone che, in tanti momenti duri della loro vita, penseranno a questo momento, è una grande responsabilità. Menomale ce l'ho fatta a regalare questo momento".