Tonali: “Rimpianti? I punti con questo Milan potevano essere di più”

«Se l'avevamo preparata? Questa intensità, il livello dell'approccio era questo. Poi a livello tecnico potevamo sbagliare qualunque cosa, ma l'approccio doveva essere questo. E tutti i valori degli ultimi anni andavano messi in campo. Siamo felici di averlo fatto anche se alla fine potevamo fare qualcosa di più ma siamo felici così». Sandro Tonali, dopo la vittoria del Milan per 1-0 contro il Tottenham in CL, ha parlato ai microfoni di Skysport. Gli è anche stato chiesto se questa prestazione può far nascere qualche rimpianto per l'andazzo dell'ultimo mese: «Sicuramente i punti sarebbero stati diversi. Il passato è passato, ci sono tante cose che devono venire e guardiamo avanti».

Sì, in un momento in cui ogni tiro può rompere o devastare dà più sicurezza ed è importante sapere di non subire gol e subire pochi tiri. Sono movimenti diversi e sapere di avere un uomo in più in difesa rendono diverse le uscite in avanti.