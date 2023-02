Conte: “Milan spinto oltre ostacolo da tifosi. Spero sia così per noi al ritorno”

«Sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare in questa gara. L'approccio non è stato sbagliato, anzi. Abbiamo concesso dopo cinque minuti un gol che potevamo evitare. Poi sicuramente la partita si è messa in salita per noi. Il Milan si è difeso e quando attacchi poi devi essere bravo con loro a prevenire i contropiedi. Il pubblico e l'atmosfera hanno sicuramente fatto la differenza, abbiamo trovato tifosi avvelenati che hanno spinto il Milan oltre l'ostacolo. Mi auguro sia così anche al ritorno, nel nostro stadio, ci aspettiamo che i tifosi ci spingano forte conoscendo le gare di questa partita, con il Milan che ha una storia in CL, dovremo fare di tutto per passare il turno». Antonio Conte ha commentato la sconfitta di Champions contro il Milan. E ha risposto alle domande degli opinionisti di Skysport.