Pioli: “Ritrovato il Milan? Non eravamo abituati a tutte queste aspettative”

«Per nostra mentalità vogliamo essere intensi, loro ci hanno scavalcato qualche volta, abbiamo accettato i duelli. Siamo stati aggressivi per gran parte della partita, ci piace giocare in questo modo. Abbiamo avuto una pausa troppo lunga per le nostre qualità ma adesso ci stiamo riprendendo. I giocatori stanno tornando a sorridere, ci stiamo riprendendo, ad essere più leggere. Non eravamo abituati a tutte queste aspettative che ci siamo creati, abbiamo vinto un campionato e per molti è stato il primo e siamo ripartiti per vincerne un altro. Già è difficile per squadre più abituate, per noi è stato ancora più difficile e lo abbiamo pagato, tante cose non ci sono riuscite. Ora il morale va meglio e sicuramente torneremo a giocare il calcio che ci piace. Durante gli allenamenti mi dimostra di essere un Milan guarito, ci crediamo, è giusto che ci si aspetti tanto da noi ma quando non ci riusciamo a fare bene dobbiamo lavorare ancora meglio», ha aggiunto l'allenatore rossonero.