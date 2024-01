TS: “Milik, intervento folle e rosso giusto. Ma tornano in mente questi episodi”

Non ci sono dubbi sul rosso di Milik in Juventus-Empoli, arrivato dopo l’intervento del Var. Sanzione corretta anche per Tuttosport, che ha commentato così quanto avvenuto ieri: “Pesa come un macigno l’espulsione di Milik, così come la decisione di non schierare Yildiz con Vlahovic dall’inizio, dando continuità all’attacco che tanto bene aveva fatto nelle scorse settimane. Difficile comprendere, dall’esterno, i motivi che hanno portato Allegri a scegliere Milik come compagno d’attacco di DV9, soluzione peraltro adoperata in stagione sempre e solo a gara in corso, mai dall’inizio. Il tecnico valuta nel lavoro quotidiano e sulla base pure delle caratteristiche dell’avversario, ma tenere fuori Yildiz per scelta tecnica e non per infortunio, in questo momento storico, è una mossa quantomeno azzardata.