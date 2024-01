Inter, due dubbi e Bastoni ha chance dal 1′: le ultimissime sulla formazione

Squalifiche pesanti

Tenuto conto degli squalificati Barella e Calhanoglu, al Franchi, l’Inter potrebbe presentarsi con ben 4 cambi rispetto alla finale di Supercoppa. Al di là dell’obbligo di sostituire due titolari (Barella sta lavorando in modo specifico per essere al top contro i bianconeri), il problema è anche quello di non avere alternative in mediana, oltre a Klaassen, in fondo alle gerarchie. Inoltre, come previsto, ha viaggiato per Firenze anche Sensi, il cui passaggio al Leicester avverrà la prossima settimana. L’affare si avvia alla chiusura per poco più di 3 milioni di euro, comprensivi di bonus legato alla promozione in Premier dello stesso Leicester. Possibile una percentuale sulla rivendita. Aggregati, in ogni caso, pure i giovani Stankovic e Akinsanmiro, Inzaghi ricorrerà a Sensi solo in caso di estrema necessità. Con un trasferimento imminente, infatti, non potrà essere perfettamente focalizzato sulle vicende nerazzurre", si legge.