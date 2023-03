Il Milan perde ancora: l’Udinese vince 3-1, settimo KO per Pioli. Inter a +2

Il Milan perde 3-1 contro l'Udinese e resta in quarta posizione con 48 punti, a -2 dall'Inter: settimo KO in campionato

Il Milan perde 3-1 contro l'Udinese e resta in quarta posizione con 48 punti, a -2 dall'Inter. I rossoneri cadono - settima sconfitta in campionato - alla Dacia Arena: al 9' i friulani passano in vantaggio grazie alla rete di Pereyra dopo una serpentina di Samardzic.