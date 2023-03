Caressa: “Napoli favorito sul Milan ma i rossoneri possono ridurre il gap grazie a…”

"Per come sta giocando il Napoli, la distanza dovrebbe essere più ampia di un 55-45 ma il Milan è a casa sua, c'è il DNA di un'azienda, di una squadra che conta. Il DNA del Milan è europeo dai tempi di Sacchi, è una squadra abituata a giocare a questi livelli nella sua storia. L'attuale Milan non è esperto come il Milan storico ma ci sono in società persone esperte come Maldini che sapranno indirizzare emotivamente le giornate, sapranno dare consigli. E per questo così il Milan può accorciare il gap che c'è con il Napoli"