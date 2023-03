Caressa: “Ecco perché l’Inter è favorita col Benfica. E chi dice che il Porto strameritava…”

"La buona notizia è che se l'Inter batte il Benfica, noi avremo una italiana sicuramente in finale. Avrei preferito che le squadre italiane non si incontrassero perché nutrivo speranze anche se c'era la possibilità concreta di beccare top come City, Real e Bayern. L'Inter la do favorita con il Benfica: la partita con il Porto non ha tanto soddisfatto perché l'Inter l'ha impostata in maniera difensiva però ragazzi, le italiane hanno passato il turno senza prendere gol. Non è che non vale. Ho cercato sul regolamento e ho trovato due cose: se non ti segnano, è più facile che tu vinca. E ho sentito dire che il Porto strameritava tra andata e ritorno. Ho letto sul regolamento: se non fai gol, non puoi vincere. Il Porto ha avuto occasioni all'andata e quel minuto finale al ritorno. Io dallo stadio non ho avuto la sensazione che il Porto fosse lì lì per vincere, anzi ho avuto la sensazione che l'Inter, difendendosi, controllava abbastanza. Non ci sono state grandissime occasioni per il Porto".