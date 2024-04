Pochi minuti prima della partita, Cristiano Giuntoli ha risposto per la settantaduesima volta da fine gennaio alla domanda sul futuro dell’allenatore. Domandare ogni volta è lecito, soprattutto se si lavora in tv; rispondere è cortesia. Sono sicuro di aver colto Giuntoli mentre premeva il bottone del registratorino che nasconde nella tasca posteriore destra dei pantaloni. Clic: «Noi siamo contenti di Allegri che sta facendo un grandissimo lavoro. A fine anno, con le carte in tavola, programmeremo il futuro insieme. In questo momento c’è anche un contratto e poi vogliamo concentrarci solo sugli obiettivi di campo da raggiungere. Dobbiamo programmare il futuro insieme, con calma. Anche perché dobbiamo far coincidere più aspetti. Quello tecnico e quello economico in primis». Clic.