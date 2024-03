Nessun allarme. Se Marcus Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo, per Francesco Acerbi e Davide Frattesi lo staff tecnico guidato da Simone Inzaghi ha deciso di rimandare il rientro con i compagni. Il motivo, però, risiede solo in parte nelle condizioni fisiche dei due calciatori, che comunque non preoccupano i nerazzurri:

"Allargando lo spettro a Francesco Acerbi e Davide Frattesi, lo staff nerazzurro ha scelto di aspettare a reintegrare i due giocatori della Nazionale: a causa dell'incessante pioggia che sta colpendo la Lombardia da giorni, il campo non era infatti nelle migliori condizioni, molto pesante. Inzaghi ha quindi deciso con i collaboratori di posticipare a domani il loro reinserimento in gruppo, ma la convocazione per il Genoa non sembra a rischio: sarebbero comunque partiti entrambi dalla panchina e così accadrà, poi sarà l'allenatore a valutare se sarà il caso di dar loro minuti a partita in corso".