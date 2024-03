"Se anche la questione main sponsor dovesse essere risolta per il prossimo quinquennio con incassi paragonabili a quelli delle squadre al top del calcio continentale come sembra, ecco che l’ipotesi che Steven Zhang possa abbandonare il tavolo, seppur da vincitore, poco prima del jackpot sembra davvero molto poco realistica".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.